（中央社記者謝靜雯台北15日綜合報導）美國職棒邁阿密馬林魚隊重砲史丹頓，上週剛獲頒國聯單週最佳球員，今天比賽繼續發揮驚人打擊火力，在與舊金山巨人隊比賽首局就開轟，單季敲出43轟，改寫隊史紀錄。



根據大聯盟官網資料與報導，史丹頓（Giancarlo Stanton）上週打擊率3成33，單週敲出6轟，貢獻11分打點，生涯第5次獲頒國聯單週最佳球員。



史丹頓今天賽前已經敲出42轟，今天首局就敲出兩分砲，替球隊取得領先，個人本季第43轟出爐，超越謝費爾德（Gary Sheffield）在1996年寫下的隊史最多單季42轟紀錄，改寫馬林魚隊史紀錄。



史丹頓連5場比賽開轟，近11場比賽敲出10發全壘打，本季例行賽還有1個多月，要想持續推進紀錄不是難事，史丹頓目前為止本季敲出43轟，持續獨居大聯盟全壘打王。



馬林魚隊今天開賽就取得領先，3局巨人隊靠著接連安打拿下3分，超前比賽，馬林魚隊3局下半再拿1分扳平比數，巨人隊4局之後就沒能再有得分攻勢，馬林魚隊比賽後半段搶分，終場以8比3拿下勝利。1060815