史丹頓繼續轟 破馬林魚單季全壘打紀錄中央社 (2017-08-15 12:52)
（中央社記者謝靜雯台北15日綜合報導）美國職棒邁阿密馬林魚隊重砲史丹頓，上週剛獲頒國聯單週最佳球員，今天比賽繼續發揮驚人打擊火力，在與舊金山巨人隊比賽首局就開轟，單季敲出43轟，改寫隊史紀錄。
根據大聯盟官網資料與報導，史丹頓（Giancarlo Stanton）上週打擊率3成33，單週敲出6轟，貢獻11分打點，生涯第5次獲頒國聯單週最佳球員。
史丹頓今天賽前已經敲出42轟，今天首局就敲出兩分砲，替球隊取得領先，個人本季第43轟出爐，超越謝費爾德（Gary Sheffield）在1996年寫下的隊史最多單季42轟紀錄，改寫馬林魚隊史紀錄。
史丹頓連5場比賽開轟，近11場比賽敲出10發全壘打，本季例行賽還有1個多月，要想持續推進紀錄不是難事，史丹頓目前為止本季敲出43轟，持續獨居大聯盟全壘打王。
馬林魚隊今天開賽就取得領先，3局巨人隊靠著接連安打拿下3分，超前比賽，馬林魚隊3局下半再拿1分扳平比數，巨人隊4局之後就沒能再有得分攻勢，馬林魚隊比賽後半段搶分，終場以8比3拿下勝利。1060815
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 美國BIA名床-極致豐富 獨立筒床墊-6尺加大雙人
- 【CASIO】PRO TREK 迷你高科技專業性能登山電波錶(PRW-6100
- LOVME Concise陶瓷時尚腕錶-白x紅/40mm
- COACH 多種背法 PVC / 肩背 / 斜背兩用包_深咖啡 58310
- SEIKO精工 LUKIA 太陽能夏日限定計時女錶-酒紅/36mm V175-0
- OLIVIA 《 Florence 》 雙人兩用被套床包四件組
- 【RICHOME】經典款L沙發送北歐方桌(預計8月中出貨)
- 【FaceID】HVR40三合一高畫質1080P網路遠端監控主機
- LOVME 簡約時尚菱格紋腕錶-玫瑰金/40mm
- LOVME 彩色三角指針時尚潮流腕錶-IP黑x熱情紅刻度/42mm
世大運滑輪溜冰陳彥成奪金（2）【中央社】
世大運【NOWnews今日新聞】
世大運網球【NOWnews今日新聞】
跆拳女神拚世大運 陳湘婷盼拿第一金【中央社】
聯盟正調查湖人引誘泡椒事件 若為真或將重罰【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》