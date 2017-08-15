朝鮮半島緊張 共軍黃海演訓不斷中央社 (2017-08-15 12:32)
（中央社台北15日電）北韓試射飛彈並揚言攻擊關島導致朝鮮半島局勢緊繃之際，中共解放軍近期密集在黃海海域演訓，除出動海空軍舉行大型實兵實彈演習，陸軍近一周也在黃海從事裝載航渡、潛水滲透等特訓。
中國大陸央視網14日報導，中共陸軍第71集團軍某部日前在黃海海域，從事武裝泅渡、水上操舟、乘舟射擊、潛水滲透等一系列高難度課目訓練，鍛鍊部隊瀕海作戰能力。
報導提到，在全長3公里的武裝泅渡訓練中，隊員攜帶30公斤重的裝備乘坐快艇駛向陌生海域，並在離海岸線約3公里處離舟入水。蛙人則潛至水面以下10公尺，在規定時間內完成向目標地域移動。
央視網7日報導，中共陸軍第71集團軍某部在黃海海域展開滿潮時瀕海訓練，包括上下登陸艦艇的裝備裝卸載訓練，以提升陸軍部隊跨海兩棲作戰保障能力。
在此之前，中共海軍7月底將黃海大片區域劃為禁航區，從事「大型軍事活動」。
約一周後，中共海軍8月7日在黃海、渤海兩個方向同時實施大型實兵實彈演習，期間實射數十枚各型飛彈。參演兵力以共軍各戰區海軍為主，包括空軍部分兵力，涵蓋航空兵、潛艇、水面艦艇和岸防部隊等各類作戰平台。
中共軍方強調，相關演習是按年度訓練計畫做出的「例行性安排」。
北韓7月兩度試射洲際彈道飛彈後，美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩隔空放狠話對嗆，導致朝鮮半島緊張局勢升溫。共軍在此背景下於黃海海域密集演訓，已引起多方關注。1060815
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