MLB／紅襪菜鳥是真貨 戴佛斯又敲單場雙響砲NOWnews今日新聞 (2017-08-15 12:12)
紅襪隊菜鳥野手Rafael Devers（戴佛斯）今天在出戰印地安人隊之戰再度大爆發，他單場雙響砲，連續2場開轟，重點這只是他大聯盟出賽第16場而已，就已經創下紅襪隊20歲菜鳥史上第二位單場雙轟的球員。
跟林子偉一樣，Rafael Devers很快就適應大聯盟的節奏，並在他生涯第2場出賽就開轟，現在他打擊率高達3成39，6轟，還有12分打點，實在是很嚇人的數據。
今天他分別在2局上、4局上轟出全壘打，可惜最終紅襪仍以3:7落敗。
不過他昨天在基襪大戰砲轟洋基隊守護神Aroldis Chapman，他完全不怕165公里「火球」，就可看出過人的心理素質與運動能力。
此外，他也創下不滿21歲連續開轟的紀錄，在紅襪隊史僅次Conigliaro與Ted Williams。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【FaceID】HVR90三合一高畫質1080P網路/遠端監控主機
- Ice-Watch 亮采系列 優雅名媛手錶-黑x金/43mm
- 掌廚 RIKEN日本理研雙柄鍋-24cm
- MacBook Pro 15/512/觸控/灰 MPTT2TA/A
- 【Royal Crown】RC-5308BB 精緻水鑽鏡面雙圈滑鑽加長手鍊錶
- Vaness 率性自我都會腕錶-灰/35mm
- MAKIDA軀幹裝具(未滅菌)【海夫xMAKIDA】滑輪 15吋 強力長背
- Ice-Watch 波浪系列 繽紛玩美手錶-綠/38mm
- TRIWA Nevil系列Midnight-經典時尚真皮錶款-42mm
- ZODENCE 義大利植鞣革系列名片證件套 深藍
世大運滑輪溜冰陳彥成奪金（2）【中央社】
世大運【NOWnews今日新聞】
世大運網球【NOWnews今日新聞】
跆拳女神拚世大運 陳湘婷盼拿第一金【中央社】
聯盟正調查湖人引誘泡椒事件 若為真或將重罰【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》