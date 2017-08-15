紅襪隊菜鳥野手Rafael Devers（戴佛斯）今天在出戰印地安人隊之戰再度大爆發，他單場雙響砲，連續2場開轟，重點這只是他大聯盟出賽第16場而已，就已經創下紅襪隊20歲菜鳥史上第二位單場雙轟的球員。

跟林子偉一樣，Rafael Devers很快就適應大聯盟的節奏，並在他生涯第2場出賽就開轟，現在他打擊率高達3成39，6轟，還有12分打點，實在是很嚇人的數據。

今天他分別在2局上、4局上轟出全壘打，可惜最終紅襪仍以3:7落敗。

不過他昨天在基襪大戰砲轟洋基隊守護神Aroldis Chapman，他完全不怕165公里「火球」，就可看出過人的心理素質與運動能力。

此外，他也創下不滿21歲連續開轟的紀錄，在紅襪隊史僅次Conigliaro與Ted Williams。