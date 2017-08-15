▲林可彤（右）與老公開心登記。（圖／翻攝自臉書，2017.08.15）

藝人林可彤2月帶球喜嫁「Tom」武廣明，丈夫在外商銀行擔任副總裁，但兩人遲遲未登記結婚，9月即將生產的她昨（14）日晚間在臉書宣布通過「試用期」，已登記成為合法人妻了！

只見照片中，林可彤穿著一襲黃綠色露肩洋裝，與老公Tom各自拿著結婚證書，朝鏡頭笑得無比燦爛。她在臉書開心發文，「真的再不登記都要變未婚媽媽 了，Yeah！那就再來恭喜一次我試用期通過，正式成為合法人妻吧！」林可彤語氣俏皮，字句展露成為「合法人妻」的好心情。

粉絲見狀紛紛大讚，「恭喜武太，很快可以喊武媽惹。」、「可彤也太可愛了吧！怎麼會還沒有去結婚登記呢？恭喜，恭喜，有雙喜臨門的感覺！我就是喜歡可彤自然可愛的性格！」、「恭喜恭喜！很開心看到你們登記了，新郎很帥，新娘很美！」