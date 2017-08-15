南韓人氣男團SHINee成員溫流日前傳聞對一位女性做出性騷擾行為，因此遭到控訴，但是事後所屬的經紀公司S.M. Entertainment出面澄清，而該名女性也撤銷告訴。不過性騷擾屬於非告訴乃論，所以警方必須繼續偵辦此案。

警方表示，溫流於12日上午在江南某家夜店中喝醉，疑似因為喝醉而碰觸到一名女性的身體部位3次，但經過分析監視器後，沒有拍到被害人，在陳述的時間點上觸碰這名女性。警方也提到該名女性的立場，她提到因為害怕事件曝光後被肉搜，因此在S.M. Entertainment的要求下撤訴。

因此，溫流遭到警方以「強制猥褻」的罪嫌提起不拘留起訴，並移送檢方調查。對此S.M. Entertainment表示，這是因為非刻意的身體接觸，引發的誤會，對方解開誤會也決定撤訴，之後會誠實面對調查。