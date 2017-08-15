（中央社記者鍾榮峰台北15日電）蘋果iPhone 8搶鏡，Apple Watch也沒閒著。外媒引述分析師報導，蘋果今年稍後將推新款Apple Watch 3，分為支援和不支援LTE 兩種，且不支援3G無線通訊。



國外科技網站9To5Mac引述凱基投顧分析師郭明錤報告推測，今年稍後蘋果可能會推出新一代Apple Watch 3，分為支援LTE和不支援LTE無線通訊兩種版本。



報導引述預期，Apple Watch 3的外觀設計將與既有機種類似，不會有太大的變化，錶殼結構大約也分為38mm和42mm兩種。



報導引述郭明錤報告預期，Apple Watch 3款式不會支援3G無線通訊功能。



從出貨量來看，報導引述預期，今年Apple Watch出貨量約1750萬支到1800萬支，新款Apple Watch出貨量約800萬支到900萬支，其中新款LTE機種款式占比約35%到40%。



部落客葛魯柏（John Gruber）日前在部落格Daring Fireball貼文暗示，今年新款Apple Watch將具備全新的外觀設計。



彭博（Bloomberg）日前引述知情人士消息指出，蘋果將在今年推出新一代Apple Watch，可直接連接行動網路，降低對iPhone的依賴。1060815