作為嘴砲達人「球爸」LaVar Ball再次展現什麼叫說得一嘴好球，在與BIG3聯賽創始人嘻哈歌手Ice Cube的四分球對抗賽中，以14投1中的成績敗給Ice Cube。

因為看不慣球爸的狂言狂語，Ice Cube在社群媒體上對球爸下了戰帖，兩人相約以BIG3聯盟獨有的四分球作為對決，如果Ice Cube落敗就會掏腰包買下十雙球氏企業「Big Baller Brand」的球鞋，相對的如果球爸勝了就必須送給Ice Cube十雙球鞋。

球爸先是口頭答應，但在一段時間後才在《Instagram》上正式與Ice Cube約戰，兩人在湖人主場「Staple Center」進行對決，以90秒內不限投籃次數的規則進行比賽，最終球爸以14投1中的成績，敗給Ice Cube的12投2中。

在這次的對決之中，球爸並沒有展現他先前表示可以擊敗籃球之神Michael Jordan的本領，反而被身為歌手的Ice Cube所擊敗，再次證明LaVar Ball的嘴上功夫遠勝於他在球場上的實力。