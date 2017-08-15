Rain金泰熙放閃 金泰熙片場送咖啡甜點中廣新聞網 (2017-08-15 12:10)
新婚不久，已經懷孕的南韓演員金泰熙，日前為正在拍片的夫婿也是歌手的Rain溫馨送甜點，甜滋滋，大大放閃。Rain正在拍攝電影「自行車王嚴福童」。
南韓媒體報導，金泰熙為劇組人員準備咖啡、刨冰、甜點等。車上還貼有字條：「高溫天氣裡，還堅持拍攝的劇組人員辛苦了，加油！」
電影「自行車王嚴福童」以日本殖民統治時期為背景，由自行車英雄嚴福童的真實事件改編。
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