「法官」Aaron Judge今天敲出全壘打，這是他8月的第2轟，也幫助洋基在「地鐵大戰」拔得頭籌，以4:2擊敗大都會。

大都會在第2局靠著Curtis Granderson和Yoenis Cespedes分別轟出陽春全壘打，先馳得點。

不過洋基在4局先追回1分，6局Judge轟出陽春砲追平，這是他本季36支全壘打，目前獨居美聯全壘打王，這也是他明星賽後的6轟。

8局下Aaron Hicks和Gary Sanchez也都敲出陽春砲，洋基將比分超前，奠定勝基。