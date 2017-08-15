MLB／法官開轟 地鐵大戰洋基拔得頭籌NOWnews今日新聞 (2017-08-15 11:56)
「法官」Aaron Judge今天敲出全壘打，這是他8月的第2轟，也幫助洋基在「地鐵大戰」拔得頭籌，以4:2擊敗大都會。
大都會在第2局靠著Curtis Granderson和Yoenis Cespedes分別轟出陽春全壘打，先馳得點。
不過洋基在4局先追回1分，6局Judge轟出陽春砲追平，這是他本季36支全壘打，目前獨居美聯全壘打王，這也是他明星賽後的6轟。
8局下Aaron Hicks和Gary Sanchez也都敲出陽春砲，洋基將比分超前，奠定勝基。
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