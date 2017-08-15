（中央社記者張謙香港15日電）香港行政長官林鄭月娥今天拒絕評論民主黨成員林子健涉嫌誤導警方而被捕一事，強調警方會找出真相，呼籲外界不要揣測。



林鄭月娥上午向媒體表示，就林子健一事，社會方面會根據事實、證據及有關說法是否可信而作出判斷，而警方也會全面調查，找出真相。



她呼籲外界不要把事件與「一地兩檢」之間作出猜測。



所謂「一地兩檢」，是指港深廣（香港、深圳、廣州）高速鐵路香港段明年通車時，香港和中國大陸執法人員同時在香港站執行通關手續。



泛民主派一直反對港府允許大陸執法人員在香港站執行通關手續，認為這違反「一國兩制」，是香港向大陸「割地」。



泛民方面擔心屆時大陸執法人員會超越其執法範圍，比如像「銅鑼灣事件」一樣，「越境」執法和抓人。



港府7月底宣布高鐵香港段將實施「一地兩檢」後，泛民方面以各種方式表達不滿，而林子健先前聲稱被大陸執法人員「脅持」後，部分激進泛民人士也藉此宣傳反對「一地兩檢」。



但多項民調顯示，受訪者中，支持「一地兩檢」占多數，原因是通關時可以節省時間。



另外，林子健被捕一事上午持續發酵，使民主黨倍感壓力。



曾是泛民派公民黨成員、現任行政會議成員的湯家驊在電台節目上說，民主黨高調為林子健舉行記者會，把民主黨的誠信押上去，是不值得的。



民主黨籍立法會議員林卓廷在電台節目上說，目前不會估計事態發展結果，但當事件水落石出後，民主黨會嚴正交代。



香港民主黨成員林子健日前宣稱，因聲援已故諾貝爾獎得主劉曉波，而遭陸方人士強押毆打。香港警方追查後發現，林子健並未被強押，涉嫌誤導警方，今天凌晨已將林扣押調查。1060815