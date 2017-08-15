醫療水準再提升 澎縣與高市牙醫師公會簽署策略聯盟台灣好新聞報 (2017-08-15 11:46)
地方中心／澎湖報導
醫療無國界，合作不分彼此，澎湖縣政府與高雄榮總、高醫、三軍總醫院、義大醫院、阮綜合醫院、高雄長庚醫院等多家醫院完成合作協議之後，14日再與高雄市牙醫師公會簽署策略聯盟。縣長陳光復感謝高雄市牙醫師公會長期支援七美島偏鄉醫療服務，期盼透過雙方合作，將醫療資源做有效整合，讓偏遠鄉親免受牙痛之苦。
陳光復表示，高雄市牙醫師公會服務不僅深入高雄市六龜、茂林等偏鄉山區，過去5年來高雄市牙醫師公會牙醫師守護七美鄉民眾牙齒健康，為七美鄉親提供口腔診療服務，並感謝醫師群的奉獻，期盼透過策略聯盟簽署，讓更多偏遠離島鄉親免受舟車勞頓之苦，得到更完善的醫療服務。
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