地方中心／澎湖報導

澎湖縣環保局為服務偏遠地區車主，以移動式定檢車定期巡迴各鄉里，提供免費機車排氣檢測服務，希望民眾能留意自己愛車的排氣狀況，共同維護澎湖空氣清新。

環保局表示，依空氣污染防制法規定，使用滿5年的機車，每年需要依出廠月份前後一個月實施排氣檢驗，環保局每月皆會寄發定檢明信片提醒車主定檢資訊，車主可至各機車排氣定期檢驗站進行檢驗，不合格者則需在一個月內改善完畢。

環保局指出，由於縣內合格的10家民間機車定檢站集中於馬公市區，對於偏鄉地區的車主較不便利，考量此問題每月派員巡迴各村里，提供免費檢測服務，工作人員到服務地點時會請村里辦公室廣播，屆時各鄉親可抽空至檢測地點做檢驗，檢驗合格的車輛均會在車牌上黏貼完成檢驗標籤。若民眾的車子檢驗未合格，建議盡快將車子送至機車行進行調修及保養工作，調整至最佳狀態後再進行複驗作業。

環保局強調，機車定期作好排氣檢驗，除了能維護良好的空氣品質外，亦可讓各位鄉親掌握自己愛車的狀況，保持車體良好，避免臨時故障或緊急事故發生。另外，此項檢測是免費服務，希望民眾可踴躍配合，為避免機車排放廢氣污染清新的空氣，環保局移動式定檢車8月份將巡迴村里辦理機車排氣免費檢測，詳情民眾可上環保局網站查詢。