涉詐領議員助理費 童仲彥、秦儷舫遭起訴NOWnews今日新聞 (2017-08-15 11:34)
台北地檢署偵辦議員詐領助理費案，台北市議員童仲彥及前議員秦儷舫被查出涉聘請假助理，用人頭及浮報助理費，分別詐領12萬、228萬元，2人被依違反《貪污治罪條例》詐取財物罪和偽造文書等罪起訴。
對此，童仲彥供稱助理補助費由妻子負責，人頭帳戶印鑑也由助理保管，不清楚實情，否認詐領助理費；而秦儷舫自2010年起，涉嫌利用親友充當人頭請領助理費，並將詐領的公費拿來繳交房貸及預售屋款，她去（2016）年曾表示「一切靜待司法調查，如果我有做錯什麼，那是因為我思慮不周。」如今卻又遭查出詐領案。
北檢今依違反《貪污治罪條例》詐取財物罪和偽造文書等罪起訴童仲彥、秦儷舫，由於秦儷舫坦承犯行並繳回不法所得，檢方請求輕判；3名假助理獲緩起訴2年處分、並須各支付公庫5萬元，另外，前議員應曉薇等人則因罪嫌不足不起訴。
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