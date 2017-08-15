▲修杰楷（右）與賈靜雯（左）為女兒咘咘開心慶生。（圖／翻攝自臉書，2017.08.15）

藝人修杰楷與賈靜雯婚後育有咘咘、Bo妞跟梧桐妹，兩人經常在臉書甜蜜大放閃，也時常分享生活日常與育兒經驗。今（15）日凌晨，修杰楷與賈靜雯分別在自己的臉書，放上咘咘兩歲慶生照，並甜祝寶貝生日快樂。

修杰楷發文感嘆光陰似箭，「親愛的咘，兩個歲了……怎麼才感覺一眨眼的時間而已，你就已經從一個嬰兒變成了一個可以和我聊天到三句以上的小小孩了！老爸和老媽今天送了你一樣，你一直都很想擁有的小魚缸和小魚，從今天開始你也就是小魚媽媽了，好好照顧他們唷！老爸老媽永遠愛你，生日快樂！」他還放上咘咘與Bo妞盯著魚缸直瞧的可愛萌照。

▲咘咘（右）與Bo妞盯著魚缸直瞧。（圖／翻攝自臉書，2017.08.15）

賈靜雯也在自己的臉書甜蜜發文，「8/14的獅子座真的很迷人，獨具個人魅力而且開朗活潑，尤其那雙愛笑的眼睛……好吧！我承認，臭咘咘妳真的是隻很可愛的小獅子！妳保護、疼愛妳老妹的模樣，真覺得妳是個棒棒姊姊，將來一定會保護好妹妹啦！今天的妳套句妳說的，2個歲，媽咪祝妳2個歲生日大快樂！」她在文末還特地標註「看得出有小小變裝嗎」，讓粉絲不禁會心一笑。