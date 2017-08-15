台南女中與空中英語教室合作舉辦英語戲劇工作坊。（圖／台南女中提供，2017.08.15）

為培養學生表達能力，提升英語學習興趣，台南女中與空中英語教室合作舉辦英語戲劇工作坊，由空中英語教室外籍老師Hazel主講。Hazel老師為空英廣播明星教師，非常受到學生歡迎，活動一開放報名，90個名額迅速額滿，反應熱烈。

為提升學習效果，活動將同學分成六組，由老師指導分組實做。上午的課程，由破冰暖身遊戲開始，拉近了組員和小組輔導老師間的距離，也為接下來的課程做準備。大家熟稔之後，進入聲音及肢體語言的訓練，協助同學了解，重點不僅是說什麼，還需考慮怎麼說，才令人印象深刻。

經過上午聲音及肢體的訓練，下午進入劇本寫作及舞台道具的課程。過程中，同學不僅學習如何以有效的英文撰寫臺詞，也練習利用道具，增加舞臺魅力。一整天的課程結束後，各小組更現學現賣，編寫短劇並表演，現場氣氛熱絡，笑聲不斷。

參加同學均表示，以往南女的英文活動如模擬聯合國及英語辯論，偏向資料蒐集與批判性思考。本次的戲劇工作坊加入表演藝術以及創意，增廣英語學習的面向，十分實用有趣。