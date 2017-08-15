（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市議員童仲彥、前議員秦儷舫涉嫌詐領助理費案，北檢偵辦後今天依貪污治罪條例等罪將兩人起訴。童仲彥委任律師不認同檢方起訴內容，表示會向法院說明證明清白。



童仲彥委任律師林鈺雄受訪表示，不認同起訴內容，當時案件偵查時，有請求應針對證人部分再進行調查，但檢方卻都沒作相關調查；且曾提出很多工作資料證明非人頭助理，但卻未被採用，後續依照司法程序進行，會向法院說明細節。



林鈺雄代替童仲彥發出聲明稿表示，「針對台北地檢署就本人領取議員補助款，以詐領公款起訴本人部分，承辦檢察官於偵查中對於本人聲請傳喚之本案關鍵之證人均未傳訊，以釐清案情，而本人所領取之議員補助款，全數用在助理，並無一分一毫落入本人口袋，並無檢方指控的詐領事實，全案待移審至法院後，會在審判中主張合法權益，並全力捍衛本人之清白。」



秦儷舫手機上午無人回應，暫無法得知她的看法。



台北地檢署起訴書指出，童仲彥在民國100年10月，以每個月新台幣3萬元價碼，聘用蔡姓男子當助理，並向台北市議會申請自聘公費助理補助費；但實際上，童仲彥並未聘用蔡男，涉嫌詐取公費助理補助費12萬多元。



秦儷舫部分，北檢認定她以胞姊、兄嫂名義，分別在98年7月31日起至103年1月21日，98年7月31日起至100年6月1日，詐領助理補助費228萬多元，秦儷舫把補助費分別用在繳房貸、預售屋款項等用途。北檢審酌秦儷舫已將詐領的228萬多元款項繳回，也坦承犯行，建請法官減輕其刑。1060815