再捐1395億元 比爾蓋茲財富依舊稱霸中央社 (2017-08-15 11:45)
（中央社華盛頓14日綜合外電報導）微軟創辦人比爾．蓋茲6月捐出佔自己財富5%的微軟股票，值46億美元（約新台幣1395億2448萬元），這是他2000年以來最大筆捐款。這次捐款後，他在億萬富豪榜上依舊傲視群倫。
彭博報導，據美國證券管理委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）今天公布文檔，比爾．蓋茲（Bill Gates）6月6日捐出值46億美元的6400萬股微軟股票。最終捐贈對象不詳，但蓋茲將大部分款項捐給主持他和妻子慈善事業的「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」（Bill and Melinda Gates Foundation）。
這是蓋茲2000年以來捐出的最多微軟公司（Microsoft Corp.）股票。根據彭博計算，61歲的蓋茲1999、2000年分別捐出價值160億美元、51億美元的微軟股票。
微軟和蓋茲的發言人迄未回應置評要求。
根據對蓋茲基金會長達20年的報稅資料進行檢視，依照捐款時的股價計算，蓋茲和梅琳達．蓋茲（Melinda Gates）1994年迄今共已捐出350億美元的股票和現金。蓋茲和投資大師巴菲特（Warren Buffett）2010年倡議「贈與誓言」（The Giving Pledge），已有168人加入兩人承諾將大部分財富投入慈善的行列。
蓋茲或許已將逾7億股的微軟股票投入基金會調整股票分割。倘若他繼續持有，這麼多股票今天巿值可能約達500億美元。6月的捐獻佔他對微軟持股的38%，接連出脫已使蓋茲在微軟的持股比例從1996年的24%降為目前的1.3%。
在這次捐款之後，蓋茲仍以861億美元的財富總值，在彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）排行榜上稱冠。（譯者：中央社何宏儒）1060815
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