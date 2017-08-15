（中央社記者王揚宇台北15日電）台北市議員童仲彥、前議員秦儷舫涉嫌利用親友名義，分別詐領助理費新台幣12萬多元、228萬多元；台北地檢署偵辦後，今天依貪污治罪條例等罪，將2人起訴。



北檢新聞稿中談到，童仲彥在民國100年10月，假借以每個月3萬元價碼，聘用一名蔡姓男子當他的助理，並向台北市議會申請自聘公費助理補助費；但實際上，童仲彥並未聘用蔡姓男子，並詐取公費助理補助費12 萬多元。



秦儷舫部分，北檢認定她以胞姊、兄嫂名義，分別於98年7月31日起至103年1月21日，98年7月31日起至100年6月1日，詐領助理補助費228萬多元，而這些錢秦儷舫分別用在繳房貸、預售屋款項及家用等用途。



北檢審酌秦儷舫已將詐領的228萬多元款項繳回，也坦承犯行，建請法官減輕其刑。



此外，台北市議員應曉薇也遭人檢舉，其母及盧姓、黃姓友人，疑似擔任人頭公費助理；北檢偵辦後認定，這3人均有從事助理工作，例如應曉薇母親有陪同女兒參加餐會、育幼院等活動，盧姓友人則是幫忙選民做命理諮詢服務，黃姓友人則是協助廣告文宣美編工作等，因此今天對應曉薇作出不起訴處分。



另，童仲彥的李姓前妻也捲入這宗助理費詐領案，但北檢偵辦後認為罪嫌不足，今天對李姓前妻作出不起訴處分。1060815