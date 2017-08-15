宋慧喬京都分發萬份抗日歷史遺跡導遊彩頁中廣新聞網 (2017-08-15 11:40)
為紀念韓國光復72周年，南韓影星宋慧喬和南韓形象宣傳專家徐坰德，在日本京都全境分發1萬份、韓國境外抗日歷史遺跡導遊彩頁之京都篇。
宋慧喬表示，希望能為造訪京都的韓國遊客，盡綿薄之力，加強民眾對境外抗日歷史遺跡的關注。負責導遊指南策劃的南韓誠信女子大學教授徐坰德表示，遊覽京都景點的同時抽出半天瞻仰抗日舊址有深刻意義，所有的抗日歷史遺跡導遊指南均可免費獲取。
這個指南以韓日文雙語詳細介紹尹東柱詩碑、高麗美術館、耳塚（鼻塚）等京都地區旅日韓國獨立義士的抗日足跡。宋慧喬全額承擔印製費用，宣傳頁派發到韓國年輕遊客經常光顧的10家位於京都、大阪地區的民宿。
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