為紀念韓國光復72周年，南韓影星宋慧喬和南韓形象宣傳專家徐坰德，在日本京都全境分發1萬份、韓國境外抗日歷史遺跡導遊彩頁之京都篇。



宋慧喬表示，希望能為造訪京都的韓國遊客，盡綿薄之力，加強民眾對境外抗日歷史遺跡的關注。負責導遊指南策劃的南韓誠信女子大學教授徐坰德表示，遊覽京都景點的同時抽出半天瞻仰抗日舊址有深刻意義，所有的抗日歷史遺跡導遊指南均可免費獲取。



這個指南以韓日文雙語詳細介紹尹東柱詩碑、高麗美術館、耳塚（鼻塚）等京都地區旅日韓國獨立義士的抗日足跡。宋慧喬全額承擔印製費用，宣傳頁派發到韓國年輕遊客經常光顧的10家位於京都、大阪地區的民宿。



