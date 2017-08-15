（中央社記者邱國強北京15日電）英國金融時報中文網報導，中國大陸總市值超過1兆美元（新台幣約30兆元）的30多家上市國企今年修改公司章程，明訂中共黨組織在公司內部要「把方向、管大局、保落實」。



報導形容，中共正把自己寫入中國大陸國內許多大公司的章程，把黨（而不是政府）置於每一家集團的核心地位，「此舉打擊了投資者對於北京方面將放鬆掌控市場的期盼」。



這些修改後的公司新章程，除明訂中共黨組織在公司內部要「把方向、管大局、保落實」，還指明黨組織在公司內部發揮的核心作用要「組織化、制度化、具體化」。



根據報導，這些修改公司章程的國企包括中國大陸4大銀行─中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行，以及中國石油化工集團、中國中鐵、海通證券等券商、眾多鋼鐵和能源集團。



報導提到，像是中國中鐵的公司新章程現在規定，董事會決定重大事項時，應先聽取公司黨委的意見。



但報導直指，包括中國建設銀行在內的一些國企，若不是因為官方因持股而能投票，是無法修改公司章程的。一名基金經理人就表示，他的機構「當然投了反對票，這件事就像火雞投票贊成過聖誕節一樣。」



另一名基金經理人直言：「有時黨和黨的計畫可能與股東發生直接衝突，但我們能做什麼呢？中國老是進一步，又退一步。」1060815