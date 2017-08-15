國內每年新增1萬多名乳癌患者，其中2成為HER2陽性反應，在手術切除腫瘤後若能接受標把藥物治療，將可減少3至4成的復發風險。雖然健保給付標靶藥物給符合條件的病患，不過仍有近15%的患者未能依照醫囑接受治療，錯過了治療契機。

乳癌為女性癌症發生率第1名，高雄市立小港醫院院長侯明鋒表示，隨著醫學技術及藥物精進，早期乳癌患者只要好好接受治療，5年存活率可達9成以上；即使為容易復發轉移的HER2陽性乳癌，只要能夠接受標靶藥物治療，就能減少24%～46%的復發風險。

侯明鋒指出，國內每年新增1萬多名乳癌患者，其中2成為HER2陽性，健保給付HER2陽性且淋巴轉移的患者，在手術切除腫瘤後的標靶藥物輔助治療，每年有千名患者可受惠，能省下新台幣60萬、70萬的藥費。不過，侯明鋒所率領的高醫乳癌研究團隊分析健保資料發現，在符合健保給付的患者中，接受HER2標靶治療的比率為87.5%，也就是說還有近15%的人未接受術後輔助性治療。侯明鋒：『(原音)政府健保已經給付了，那竟然還有差不多15%的人，是沒有接受打這個藥物，這個藥物是藥事先申請，如果申請基本上健保都一定會給付的，那有的是申請下來病人不打，要給這群HER2陽性的病人講，一定要真的好好接受這樣完整的治療。』

明明符合健保給付條件，可省下龐大醫療費用，為何不願意接受治療？侯明鋒歸納出「年紀大」及「怕化療副作用」兩大原因。他指出，由於標靶輔助治療需合併化療，部分患者擔心副作用而放棄治療；年紀越大，拒絕治療比率也越高。

侯明鋒強調，乳癌治療不能拖，容易復發的HER2陽性患者更須聽從醫師建議，接受輔助性治療，持續1年使用HER2標靶藥物合併化療，就能有效降低日後的復發及死亡風險。即使是淋巴未轉移、不符合健保給付者，若經濟能力許可，也強烈建議接受標靶治療，讓自己擁有可以活得更好、更健康的機會。