手搖飲震盪市場 包裝飲料新品策略為致勝關鍵



(中央社訊息服務20170815 10:51:16)面對越來越早熱高溫的夏季，凱度消費者指數的資料顯示，外帶手搖飲目前消費人口已突破1,100萬人，平均全台每兩個人就有一個曾購買過手搖飲。這人手一杯的威脅使得包裝飲料廠商不得不連年推出新品，以搶佔市場。日前凱度消費者指數針對此議題，與台灣區飲料工業同業公會第四度合作，與超過120位飲料廠商代表解析《手搖飲對包裝飲料的挑戰》。



手搖飲震盪飲料界 話題創意讓消費者願為高價買單 凱度表示，外帶茶與外帶現煮咖啡雙雙持續成長動力，現今手搖茶店與咖啡店店數較三年前增加三成，帶動外帶手搖飲銷售額成長至整體飲料市場之四成七。（圖一）



外帶現煮咖啡由7-11、全家兩大超商龍頭領軍，城市咖啡館情境營造或繽紛美學杯皆有效創造話題並透過社群擴散，再加上第二杯促銷活動，吸引全台近800萬消費者買單。外帶現煮咖啡買者平均一年可買到近80杯，需求強勁。外帶茶飲則主打內外升級，原料強調新鮮如現做珍珠、繽紛色彩的蝶豆花漸層，以及美化店型與杯身設計，如近期的復古風 〈一芳〉 即躍升為文青愛店，新鮮有趣的現做風潮，即使價格拉提兩倍仍大受消費者喜愛。



包裝飲料面臨手搖飲強大競爭 新品連年提早開戰包裝飲料品牌廠商每逢盛夏即以新品刺激市場，比起三年前，2016年新品數量暴增1.8倍，僅是即飲茶、果汁、碳酸飲料就有283支新品，平均每1.3天就有一支新品上市，其中更是有六成集中於上半年推出，如何聚焦新品溝通與行銷投資策略將是成功關鍵。（圖二）



凱度消費者指數研究全台150項民生快消品類發現，消費者是不忠誠的，因此品牌商很辛苦，即使已是市場領導品牌，每年仍需吸引新買者，才能維持其成長動能。根據凱度研究顯示，成長越多的品牌，新買者的貢獻也越高，銷售額成長的品牌，平均擁60%新買者；因此，品牌要成長，招募更多新買者是必要的；而你的新買者群又在哪裡呢?



品牌製造商面臨手搖飲分蝕市場，於投資成本壓力下，既須兼顧產品品質與產量，又須與精明的消費者溝通，因而紛紛開始激盪年輕創意，塑造耳目一新的品牌形象：像是可樂、味丹、泰山陸續以親民價格推出營造微時尚感的氣泡水；純粹喝馬卡龍彩瓶系列引起收藏風潮；黑松沙士清爽der輕生活美學挑戰大改經典包裝，都是勇於跨出經營框架的例子。



如蒙引用數據，請註明資料來源及分析為Kantar Worldpanel Taiwan 凱度消費者指數 關於Kantar Worldpanel凱度消費者指數凱度消費者指數是擁有全球領導地位的消費者指數研究機構，根據對連續性消費者樣本群的長期觀察，透徹了解消費者購買使用行為，及其背後的消費態度。結合了市場觀察、專業分析以及客製化的研究方案，無論在宏觀與細節上皆提供了無與倫比的清晰洞察。 擁有超過60年歷史、3000個團隊成員以及橫跨全球50多個國家的服務範疇， 凱度消費者指數在衡量市場競爭、剖析消費者行為與建議行銷策略方面具有卓越與專業的表現，這使我們成為本土及跨國民生消費品牌、通路商、市場分析師及政府機構等不可或缺的「國際通用貨幣」。 更多飲料品類或民生快消品消費動態，請上凱度消費者指數台灣官網：www.kantarworldpanel.com/tw或臉書粉絲團： https://www.facebook.com/KantarWorldpanel.TW新聞聯絡人：張之玟 Cleo Chang 02-2570-0556 #412合作聯絡人：劉姵君 Peggy Liu 02-2570-0556 #365講座主講人：楊傑全 Jonathan Yang 02-2570-0556 #301



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