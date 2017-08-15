嘉南平原充滿愛心的大學 稻江學院招生與轉學入學申請報名中



(中央社訊息服務20170815 10:21:35)位於嘉南地區的稻江科技暨管理學院，在張淑中校長的領導及規劃下，已是一所充滿愛心的大學。學校重視學生的品德教育、關懷學生的校園生活，以及關心學生畢業後的未來發展。換言之，透過「獨立招生」方式，選擇嘉義的「稻江科技暨管理學院」就讀，可以開創人生美好前途，且畢業即能就業。目前稻江學院採行的小班化、精緻化教學，以及移地學習、安排至知名大企業實習等，皆提供了學生更好的教學品質，也讓每位學生都能適性發展。



近年來稻江大學辦學績效優良，獲得南台灣各大企業的肯定，無論教學設備、專業師資、招生率及學生註冊率，皆十分亮眼。去（2016）年為高教的海嘯年，稻江大學招生成績不受影響，仍為嘉義地區所有私立大學中的第一名。根據教育部統計處「大專校院系所特色及新生註冊率查詢系統」的公布資料顯示，稻江105學年度的大學部學士班新生註冊率高達84.04%；今（2017）年各研究所舉行的106學年度入學考試，更達到招生100%的滿額佳績。另外，根據104人力銀行所公布的「升學就業地圖」資料顯示，有高達97%的「稻江科技暨管理學院」畢業生，能直接並順利地進入職場工作。



稻江學院面積廣大，是國內唯一擁有兩座棒球場的國內大學；稻江校園寧靜優美，學風溫馨和諧，學校重視品德教育，老師充滿教學熱誠；由於是國內第一所「教學實用型」綜合大學，具有理論與實務並重的教學特色，使得每位學生皆有專業技能，常常在國際競賽獲得大獎。例如稻江大學餐飲管理系同學連續四年打敗全國公私立大專院校學生，成功蟬聯台灣餐飲界最高榮譽「龜甲萬盃國際料理比賽」的四連霸冠軍。今年由稻江大學「動畫遊戲設計系」三名學生為主所組成的「台灣閃電狼」電競隊伍在波蘭，奪得2017年「第十一屆英特爾極限大師賽」（英雄聯盟）的全球總冠軍，榮獲蔡英文總統的召見嘉勉；「餐飲管理系」顏立勳同學更贏得「2017日本國際料理大賽」冠軍；「時尚美容學程」林彥廷同學亦拿下「韓國美容奧林匹克世界大賽」雙料冠軍；「休閒遊憩管理系」田仲崴同學則獲得2017年全國大專棒球聯賽的打擊獎第一名。



稻江大學距離嘉義高鐵車站只有5分鐘車程，從台北搭乘高鐵到學校也只需1小時30分，十分便利。稻江有11個學系，每個學系都與現代熱門產業簽訂有產學合作計畫，幫助同學未來「畢業即能就業、就業即能上手」。106學年度「單獨招生」（免筆試入學）及暑假轉學生入學申請正報名中。想學得一技之長及有所抱負的全國青年，請把握機會。報名詳情請至稻江官網http://www.toko.edu.tw查詢。報名電話：嘉義（05）3623133；（05）3622889 轉225；台北（02）25581065轉14。



訊息來源：稻江科技暨管理學院



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