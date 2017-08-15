一粒麥子社會福利慈善事業基金會花蓮服務中心在暑假期間推動「向兒童借力量」的服務方案，招募3到7年級的小朋友於老人社區日照中心擔任小志工，協助關懷長輩。（一粒麥子基金會提供）中央社記者李先鳳傳真 106年8月15日