（中央社記者張謙香港2017年8月15日電）中國大陸媒體今天刊登疑似是十分先進的「鷹擊18」反艦飛彈的垂直發射照片，並指這是鷹擊18發射照片首次曝光。



新浪軍網今天報導，中共海軍北海艦隊的052D型驅逐艦西寧號（舷號117）日前在黃海一處海域進行實戰化訓練，發射了一枚十分神祕的飛彈，其後軍媒刊登了發射照片。



報導指出，從外形來看，照片中的飛彈可能就是傳聞已久的大陸自製鷹擊18反艦飛彈。



報導表示，鷹擊18反艦飛彈採用次音速巡航、超音速衝刺的雙速飛行機制，曾被美國海軍情報部門稱為「最接近完美的反艦飛彈」。



很長時間以來，中共軍方擁有鷹擊18的傳聞不斷，但圖片卻難覓其蹤。



據報導，鷹擊18是大陸方面參考俄羅斯反艦飛彈3M54E而研製的，射程達數百公里，有岸艦（陸基反艦）發射版本。



鷹擊18的特點是透過052D垂發單元發射後，先以次音速巡航，此時使用彈載渦輪噴射發動機掠海飛行；飛彈距離目標40公里時，會打開固體火箭發動機進行3倍音速飛向目標。



一般而言，次音速反艦飛彈和全程超音速反艦飛彈各有優點，而3M54E這種雙速制反艦飛彈結合了兩者的優點。