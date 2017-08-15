（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）一粒麥子基金會首度在暑期招募兒童志工，今年共有15位小朋友加入服務。花蓮服務中心主任江姿儀今天說，發現孩子能為長輩帶來活力和好心情，長輩們就連吃點心的胃口也比平常好。



一粒麥子社會福利慈善事業基金會花蓮服務中心主任江姿儀表示，位於鳳林與光復的兩所日間照顧中心，在暑假期間推動「向兒童借力量」的服務方案，招募三到七年級的小朋友於老人社區日照中心擔任小志工，協助關懷長輩。



今年參與服務的小志工，有姊妹檔，也有三姊弟的組合。在鳳林日照中心服務的小禎、小晴是將升上國小六年級與五年級的姊妹，她們適時給予長輩協助，十分貼心。



日照中心的社工師莊舒涵說，大一點的孩子可以幫忙挪動桌椅，引導長者安心入座，還能協助操作電子血壓機量血壓等工作。設計服務內容時，會特別留意長者與小朋友的安全，也避免超出小朋友的能力範圍。



江姿儀提及，花蓮地區許多青壯人口外流，年長者的子女與兒孫輩平時都住在外地、不在身邊，只有逢年過節時才會短暫相聚。利用暑假推出「向兒童借力量」的方案，彌補這些遺憾。



方案的執行經費透過7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款零錢捐募獲得的款項支應，小志工依照排班的日期參與服務，在日照中心的照顧服務員帶領各種動態、靜態的課程時，擔任長輩們的助手，幫忙年長者融於活動，發揮「小幫手的大力量」。1060815