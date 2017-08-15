「功夫熊貓」Pablo Sandoval先前離開舊金山巨人時曾發表言論批評球團，今年回到巨人首先就像隊友和球迷道歉，不過他似乎沒從這次經驗學到教訓，他發表文章寫下為什麼在波士頓會這麼掙扎。

過去Sandoval加盟紅襪時曾說：「我在波士頓感覺就像家一樣，巨人我只會想念2個夥伴，一個就是總教練Bruce Bochy，他就像我的爸爸一樣，另一個是Hunter Pence，就這樣。」

並且批評當時的總管在談約時，對他的經紀人不尊重等等，結果今年被紅襪釋出，回到巨人隊，他立刻向隊友以及球迷們道歉，「我要向球迷道歉，特別是我之前所說的話，包括傷害了球隊以及傷害隊友的言論。」當時Sandoval說。

不過Sandoval似乎沒從這次的經驗學到教訓，他在《球員論壇》寫下：在波士頓的每一天，我從沒感到舒服，這和球隊、隊友、粉絲和城市無關，大家都對我很好，只是你有時就會感到水土不服，或是覺得你不適合這裡。

「在波士頓，我迷失了自己，我在這從沒感覺像家」Sandoval寫道：「我想我過去幾年會打得這麼掙扎的原因，就是因為雖然我人在波士頓，但我的心還在舊金山。」

紅襪隊總教練John Farrell對翻言論回應：「我知道他做了一些評論，當初來波士頓也是他的選擇，不論他是怎麼離開這支球隊，他描述了為什麼在波士頓會不舒服，我們當時已經盡力滿足他的需求。」