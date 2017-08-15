▲有傳言指出昆凌（左）、周杰倫（左二）將與蔡依林同台。（圖／翻攝自臉書，2017.08.15）

周杰倫與蔡依林曾是演藝圈中的金童玉女，即便兩人戀情已畫下句點，依舊維持會互相站台的友好關係。周杰倫而後與昆凌結婚，並生下一子一女，婚姻堪稱美滿；蔡依林與錦榮分手後，仍不斷精進自我，雙方各擁有一片天。近期有消息傳出，蔡依林將與周杰倫、昆凌同台，有網友笑說：「可以召喚侯佩岑、錦榮一起來。」

大陸「紅星美凱龍魯班設計尖貨節」，傳出可能於本月28日在上海舉辦晚會，更有活動海報流出，上面不僅有五月天、梁靜茹、鄧紫棋等大咖，還有蔡依林、周杰倫與昆凌，雖然此名單還未經官方證實，但隨即引起網友高度討論。

▲有傳言指出昆凌、周杰倫將與蔡依林同台。（圖／翻攝自臉書，2017.08.15）

有網友指出這很可能只是假名單，因為周杰倫當天需錄製節目，很可能只是個噱頭。但也有人認為，即便此傳言是真的，「退一萬步講同台又怎樣？會天崩地裂嗎？」似乎相當不以為意。