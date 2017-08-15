昨(14)日晚間，有網友在臉書社團《台灣新聞記者聯盟資訊平台》中PO出一則影片，台南市永康街頭出現一台TOYOTA ALTIS轎車，不知道是鑽車縫或是遭到夾擊，左右兩邊竟然被兩台貨車緊貼包圍！下場是ALTIS的車身、後照鏡等都遭擦撞受損，慘不忍睹！

在台灣因銷售長紅而被稱為「神車」的TOYOTA ALTIS，被網友發現在台南街頭遭到貨車左右包夾。從網友分享的影片中可見，ALTIS的兩邊緊貼著兩台貨車，綠燈後左邊的貨車先開走，之後ALTIS起步，突然「碰！」的一聲，照後鏡當場被撞掉了，就連車身也被刮花。

對於這起「悲慘」事故，網友們看了紛紛表示「車主以為自己在騎機車嗎？」、「這難道是傳說中的特大三明治？！」、「是不是惹到人了才會被堵啊？」、「騎機車騎習慣了吧！」