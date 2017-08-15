或許你不認識台灣旅日好手陽仲壽，也可能你不夠了解巨人隊的陽岱鋼，但他身後為了站穩日職舞台所付出的心力跟努力，卻是任何人都無法做到的，就像他說的：「想要什麼樣的生活，就自己去爭取。」終於，在日職打拚了12年，他將成為日職史上第三位達成千安的台灣出身球員。

只差一支安打就可以達成千安，陽岱鋼其實不著急，畢竟對他來說「這只是通過點」，也是他職棒生涯過程的一部分，不過，這並不代表他不重視紀錄，因為這些紀錄也是跟球迷一起製造的回憶。

去年陽岱鋼雖然歷經肋骨斷裂的大傷，還有可能斷送選手生命，但他仍奮勇上場，最後幫助日本火腿隊拿到日本一總冠軍，自己也獲得極高評價，並轉戰央聯巨人軍。

鮮少有人知道，陽岱鋼日職首安是何時出現？

答案是2007年，對羅德隊久保康友手中敲出，當時他還是叫做陽仲壽，並且鎮守內野，被期待是未來正選游擊手金子誠的接班人。

在改名以前的陽仲壽，由於是職棒新兵，加上給自己壓力太大，一直無法站穩一軍，直到2010年後，他改名並改練外野，經過一段適應期後，陽岱鋼也「從零開始」，他形容這就像「丟掉內野手套」，重新開始，終於讓教練團找到他的使用說明書。

陽岱鋼腳程快、打擊能力好，守備水準也很好，是「三拍子」球員代表，沒想到他單季62支安打，也一口氣完成生涯百安紀錄，後來還4度獲選中外野金手套獎，陽岱鋼儼然是日職代表球星。

千安看起來對陽岱鋼不難，卻花了他整整12年時間才達成，加上今年他也達成千場出賽，還有機會挑戰百轟、150盗紀錄，前輩阿部慎之助的2000安，也是他未來努力的目標。