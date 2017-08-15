NOW球星／從零到千安 陽岱鋼的日職軌跡NOWnews今日新聞 (2017-08-15 11:28)
或許你不認識台灣旅日好手陽仲壽，也可能你不夠了解巨人隊的陽岱鋼，但他身後為了站穩日職舞台所付出的心力跟努力，卻是任何人都無法做到的，就像他說的：「想要什麼樣的生活，就自己去爭取。」終於，在日職打拚了12年，他將成為日職史上第三位達成千安的台灣出身球員。
只差一支安打就可以達成千安，陽岱鋼其實不著急，畢竟對他來說「這只是通過點」，也是他職棒生涯過程的一部分，不過，這並不代表他不重視紀錄，因為這些紀錄也是跟球迷一起製造的回憶。
去年陽岱鋼雖然歷經肋骨斷裂的大傷，還有可能斷送選手生命，但他仍奮勇上場，最後幫助日本火腿隊拿到日本一總冠軍，自己也獲得極高評價，並轉戰央聯巨人軍。
鮮少有人知道，陽岱鋼日職首安是何時出現？
答案是2007年，對羅德隊久保康友手中敲出，當時他還是叫做陽仲壽，並且鎮守內野，被期待是未來正選游擊手金子誠的接班人。
在改名以前的陽仲壽，由於是職棒新兵，加上給自己壓力太大，一直無法站穩一軍，直到2010年後，他改名並改練外野，經過一段適應期後，陽岱鋼也「從零開始」，他形容這就像「丟掉內野手套」，重新開始，終於讓教練團找到他的使用說明書。
陽岱鋼腳程快、打擊能力好，守備水準也很好，是「三拍子」球員代表，沒想到他單季62支安打，也一口氣完成生涯百安紀錄，後來還4度獲選中外野金手套獎，陽岱鋼儼然是日職代表球星。
千安看起來對陽岱鋼不難，卻花了他整整12年時間才達成，加上今年他也達成千場出賽，還有機會挑戰百轟、150盗紀錄，前輩阿部慎之助的2000安，也是他未來努力的目標。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【New Balance】紐巴倫- TIER 2 574系列 復古鞋-黑-MFL574N
- GOTO 柔美風格時尚腕錶-甜粉/13mm
- 【Chloe】Chloe 玫瑰之心女性淡香精(75ml)
- OAKLEY FLAK 2.0 XL太陽眼鏡-附硬盒鼻墊 慢跑 路跑 單車 白
- TISSOT 天梭 Everytime 經典系列雋永不鏽鋼女錶/30mm/T1092
- 【apbs】iPhone6s / 6 4.7吋 施華洛世奇彩鑽金屬框手機殼(
- 【Sato】NKRINO文藝春秋伸縮桌櫃組(胡桃木色)
- MEDOTA Grancey 伊頓系列 圓形日期顯示首錶-黑/黑框/48mm
- 【CASIO G-SHOCK系列】狂潮萊姆三眼時尚運動錶(GA-110LP-7A
- 【DW Daniel Wellington】施華洛世奇水晶黑色皮革腕錶-銀框
世大運滑輪溜冰陳彥成奪金（2）【中央社】
世大運【NOWnews今日新聞】
世大運網球【NOWnews今日新聞】
跆拳女神拚世大運 陳湘婷盼拿第一金【中央社】
聯盟正調查湖人引誘泡椒事件 若為真或將重罰【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》