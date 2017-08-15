（中央社丹佛14日綜合外電報導）美國流行樂小天后泰勒絲指控前電台DJ穆勒伸鹹豬手襲臀一案判決今天出爐，陪審團判泰勒絲勝訴，穆勒須賠償泰勒絲要求的象徵性1美元（約新台幣30元）。



法新社報導，丹佛聯邦法院陪審團今天商議4小時後，同意泰勒絲（Taylor Swift）對前電台DJ穆勒（David Mueller）於2013年藉拍照機會撫摸她的臀部一事所提出的指控。



泰勒絲今天結案時淚灑法庭，獲得她要求的象徵性1美元賠償金。



27歲的泰勒絲發出聲明，感謝法院和她的法律團隊「替我與任何遭受性侵卻不能發聲的人而戰」。



她說：「我承認透過生活、社會和自己的能力獲得一些特權，讓我得以在這樣的審判中承擔替自己辯護的龐大費用。」



她還說：「我的願望是幫助那些聲音必須被聽見的人。因此，我將在不久的將來捐款給多個幫助性侵受害者替自己辯護的機構。」



根據路透社，法院宣讀判決書時，泰勒絲哭著擁抱母親，還在陪審團步出法庭時大聲對他們說「謝謝你們」。55歲的穆勒聆聽判決時並沒有做出任何反應。



穆勒的律師麥克法蘭（Gabriel McFarland）辯稱穆勒是位可敬的資深業界人士，絕對不會冒著丟掉年薪15萬美元（約新台幣457萬元）的電台工作去摸一位重要名人的臀部。



泰勒絲的律師巴德里治（Douglas Baldridge）在結案陳詞時說，泰勒絲僅象徵性地求償1美元，是因為她無意讓穆勒破產，而是想要傳達一個訊息。



巴德里治提到泰勒絲試著捍衛的原則時表示：「這代表『不就是不』，也告訴所有女性，她們自己會決定身體可以容忍哪些行為。」（譯者：中央社李佩珊）1060815