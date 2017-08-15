（中央社記者姜遠珍首爾15日專電）韓人氣男星Rain正在拍攝電影「自行車王嚴福童」，妻子金泰熙日前為劇組送上點心，甜蜜新婚生活中的金泰希表現十足的賢內助。



南韓「亞洲經濟」指出，金泰熙為劇組人員準備了咖啡、刨冰、甜點等。咖啡車上還貼有字條：「高溫天氣裡，還堅持拍攝的劇組人員辛苦了，所有的演職人員加油！」



電影「自行車王嚴福童」以日本殖民統治時期為背景，由自行車英雄嚴福童的真實事件改編，劇情內容講述滿腔愛國熱血的自行車店店員嚴福童十幾年來堅持參加各大賽事，撫慰當時殖民統治下人們飽受創傷的心靈，最終成就一代英雄的愛國勵志故事。



「自行車王嚴福童」由Rain、李凡秀、姜素拉、閔孝琳等主演，目前已拍攝了大半的進程。1060815