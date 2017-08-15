（中央社記者余曉涵台北15日電）台北世大運19日在台北田徑場開幕，不滿年金改革人士發起屆時在場外舉布條抗議。南台灣抗暴聯盟召集人黃冬輝今天說，預計上千人參加，訴求反年改、反同婚與反一例一休等。



黃冬輝接受電話訪問表示，當天最主要是幫中華隊加油，讓國際看到台灣。其他訴求包含「希望美國不要干涉中華民國內政」；「禁止日本核食進入台灣」；「反對一例一休、同婚、前瞻計劃跟滅香活動政策」；「收回年改錯誤政策」等。



黃冬輝說，目前規劃19日下午3時集合，預計南部會有10輛遊覽車北上，加上自發性參加民眾，預估會有上千人參加。



黃冬輝表示，當天不會違法或製造事端，也不跟警察衝突，主要是舉布條抗議，如果場外有陳抗管制區也會配合，但民眾仍有自由行動權。1060815