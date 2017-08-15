NBA／小老大粉絲心願 願老大再戰江湖NOWnews今日新聞 (2017-08-15 11:01)
作為「老大」Kobe Bryant的大粉絲，新加入勇士隊的「小老大」Nick Young應該是最希望看到老大重返球場的人，而近日他與BIG3聯盟的創始人Ice Cube兩人一同呼籲老大重返賽場，在明年加入BIG3聯盟。
在今年夏天決定加盟勇士後，Nick Young除了參與祖魯聯盟維持比賽手感外，更化身為Kobe的小粉絲，呼籲偶像重返賽場，他在和BIG3聯盟創始人Ice Cube一同接受《TMZ》採訪時說：「如果可以讓Kobe加入BIG3，我會非常期待的。」
而Ice Cube也對他的言論表示贊同，「希望他的競爭心讓他渴望重返球場，加盟我們聯盟，重新在球場上砍下50分贏得比賽，急便他沒有加入，聯盟中仍然有許多偉大的球員，仍然有充滿競爭心想打比賽。」
如果Kobe真的重返球場加盟BIG3聯盟的話，那他將會與另外一名96屆巨星Allen Iverson在BIG聯盟中再續前緣，兩位巨星的對決也會為BIG3聯盟的賽事增添更多看點。
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