「怪力男」Giancarlo Stanton今天又敲出全壘打，連續5場開轟，也將馬林魚隊史個人單季最多轟紀錄改寫至43支，終場球隊也以8:3擊敗巨人。

Stanton在1局下面對巨人先發投手Ty Blach，轟出左外野方向的2分砲，這是他本季第43號全壘打，也改寫隊史個人單季最多轟紀錄，原記錄是Gary Sheffield在1996年寫下的42轟。

除了43轟刷新紀錄，近34場比賽敲出22發全壘打的Stanton，已經連續5場比賽開轟，也寫下隊史紀錄。

此役馬林魚先發投手Adam Conley，投6.1局被敲6支安打，失3分皆為自責分，本季第5勝入袋（5敗）；而Blach投6局被敲9支安打失6分，吞下第8敗（8勝）。