返鄉留美人才甄選 客委會受理報名NOWnews今日新聞 (2017-08-15 10:39)
為鼓勵更多優秀青年回流美濃返鄉創業，運用在地資源實踐開店夢想，高市客委會開始受理106年第4梯次文創人才甄選，提供入選者50萬營運補助，不限客家群族，不分創業類型，只要具有專業技術、創意發想及生活熱情，並以美濃永安老街為發展基地，進行為期一年駐地營運，歡迎各領域文創人才於9月30日前提送計畫參加甄選。
高市客委會以美濃文創中心為起點，延伸至美濃永安老街，營造一個屬於在地文創產業匯集能量的空間，連續3屆已經成功遴選出「美濃啖糕堂」、「草木生活藝術工作室」、「押到寶藝術坊」、「濃夫生活」及「鹿米竹工坊」等5間特色店家進駐，並著手將老街的歷史空間與文化資產活化，保留時代文化記憶，讓老街成為新舊文創共生的特色街區。
高市客委會以美濃文創中心為起點，延伸至美濃永安老街，營造一個屬於在地文創產業匯集能量的空間，連續3屆已經成功遴選出「美濃啖糕堂」、「草木生活藝術工作室」、「押到寶藝術坊」、「濃夫生活」及「鹿米竹工坊」等5間特色店家進駐，並著手將老街的歷史空間與文化資產活化，保留時代文化記憶，讓老街成為新舊文創共生的特色街區。（圖／高市客委會提供，2017.08.15）
高市客委會竭誠歡迎具有文創風格及創業計畫的各領域人才參加甄選進駐美濃永安老街營運，共同打造屬於客庄獨特的文創聚落。詳細辦法及報名表可至高雄市政府客家事務委員會網站http://chakcg.kcg.gov.tw/查詢下載，或電洽07-6818338轉20。（圖／高市客委會提供，2017.08.15）
高市客委會竭誠歡迎具有文創風格及創業計畫的各領域人才參加甄選進駐美濃永安老街營運，共同打造屬於客庄獨特的文創聚落。詳細辦法及報名表可至高雄市政府客家事務委員會網站http://chakcg.kcg.gov.tw/查詢下載，或電洽07-6818338轉20。
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