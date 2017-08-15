記者張文熹／彰化報導

王功漁火節有錢做觀光，沒錢修路燈，漁民出海必須摸黑上船！彰化縣王功漁港上週舉辦漁火節，縣府還斥資百萬打造LED燈港，相當迷人，但活動曲終人散後，路燈卻不亮了，港區嚴重缺乏照明，不只遊客止步，連港灣內漁民要搭漁船出海都相當不便。漁民吐槽，有錢做觀光，沒錢修路燈。

芳苑鄉王功漁港周邊道路因多盞路燈損壞，造成漁民出海作業以及用路人的不便，引起各方重視，14日上午彰化縣政府農業處副處長郭至善會同芳苑鄉公所、彰化區漁會及當地漁民等相關人員前往現勘，瞭解照明不足的情況後，縣府將立即改善，預計9月可以有較亮的夜間照明。

漁民何振坤說，王功漁港西側停靠上百艘漁船，凌晨時分都是漁民出海時間，每晚摸黑上船，險象環生，加上這裡太暗，連海巡人員都不太敢靠近，容易成為治安死角，因為漁船是漁民的重要資產，雖然多次跟公所、縣府反映修繕，但都沒下文。

副處長郭至善表示，這次縣府會同公所、漁會、漁民等相關人員前往現勘，主要是希望能夠提供漁民一個上下船搬卸漁貨的照明，及用路人的安全，路燈維修的設計圖也都已經完成，縣府已經在辦理發包作業，預計在8月底完成發包，並以修復路燈優先，最快讓漁民在9月中旬就可以有較明亮的作業環境，在還沒完成修繕前，農業將於該處裝置臨時照明設備，以方便漁民及用路人在這段還沒施工完成時間中的應急措施照明。