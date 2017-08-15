疲勞駕駛？國道貨車狂撞6輛工程車 釀1死2傷NOWnews今日新聞 (2017-08-15 10:43)
今(15)日清晨6點多，國道一號南下苗栗造橋路段118.3KM處驚傳死亡車禍！一輛貨車撞上了路旁正在施作道路改善工程的6輛工程車，當場導致3名工作人員受傷，其中一名31歲翁姓男工人在送醫急救後，仍舊回天乏術。目前警方仍在釐清車禍發生的原因。
警方調查指出，這起死亡事故發生在國道一號苗栗造橋段南下118.3KM處，當時有工人正在該處進行道路改善工程，而肇事的貨車司機疑似是疲勞駕駛，竟然當場失控連續6輛施工車，造成現場3名工作人員受傷送醫；其中一名翁姓工人左大腿開放性骨折、全身多處撕裂傷，經過急救後仍不幸身亡，至於肇事駕駛則無受傷。
據了解，由於這起事故發生在外線車道，並未完全占據國道，因此未造成車流回堵；國道警方目前將釐清事故發生的確切原因。
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