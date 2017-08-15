在騎士後衛Dahntay Jones這名「詹皇」Lebron James的小弟眼中，兩屆年度MVP得主Stephen Curry完全比不上詹皇，甚至連聯盟前10都算不上，頂多排在第11或12，他甚至將Curry的成功完全歸功於Klay Thompson。

「可能很多人會因為我沒有將Curry排在前十而生氣。」Dahntay Jones在接受《Podcast One》採訪時說，「但我不會太在意，因為他在我心中完全在前10之外，頂多11或12吧」

在Dahntay Jones心目中的聯盟前三是像Lebron James、Kawhi Leonard以及Kevin Durant這樣攻守全能的球星，而4到10依序是John Wall、Paul George、Russell Westbrook、James Harden、Chris Paul、Karl-Anthony Towns以及Anthony Davis。

Dahntay Jones解釋沒有將Stephen Curry列入前10的原因，是因為他認為Curry的成功是得益於Klay Thompson，他認為如果不是Thompson扛起防守敵對核心後衛的責任，Curry將無法獲得如今的成就。

然而在Dahntay Jones心目中聯盟前10的球員中，James Harden以及Russell Westbrook兩人也有與Curry相同的狀況，在兩人隊伍裡也有Patrick Beverley以及Andre Roberson這樣專職防守的球員，專職與敵隊的核心後衛做對抗，或許Jones會做出這樣矛盾的評論，只是想報復在總冠軍系列賽中戰勝騎士的Curry。