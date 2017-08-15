全球IC市場估增16% DRAM成長居冠中央社 (2017-08-15 10:48)
（中央社記者張建中新竹15日電）研調機構IC Insights預估，今年全球IC市場可望成長約16%，動態隨機存取記憶體(DRAM)將成長達55%，將是今年成長幅度最大的IC產品領域。
DRAM市場今年來持續供不應求，產品平均售價勁揚，IC Insights表示，今年DRAM躍居全球成長最大的IC產品領域，並不意外。
DRAM市場2013年與2014年分別成長32%及34%，也都是當年成長最大的IC產品領域，IC Insights指出，過去5年，DRAM市場往往是成長最大或衰退較大的IC產品領域，顯示DRAM市場變化極端的特性。
IC Insights表示，今年車用邏輯與類比晶片市場也將有不錯表現，預期將分別成長48%及18%，都高於整體IC市場成長水準。
儲存型快閃記憶體(NAND Flash)市場今年將成長35%，工業用邏輯晶片市場也將成長32%，表現也將優於整體IC市場。
面板驅動IC市場表現則將相對不理想，今年恐將衰退2%，4位元及8位元微控制器(MCU)市場也將衰退4%。
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