（中央社記者張謙香港15日電）香港民主黨成員林子健涉嫌誤導警方而被捕，民主黨前主席何俊仁對此表示驚訝，但堅持當天公開「林子健事件」的決定正確。



何俊仁今天上午在官方香港電台節目上說，對於林子健由投訴人變為疑犯感到驚訝。



官方香港電台在報導中引述何俊仁說，林子健事發當天凌晨把自己受傷的相片傳給他們，黨內決定公開事件是自然的事。



他說，目前不能假設林子健說謊，也不能假設警方有足夠證據。



他強調，當日的判斷出自真誠。



被問到民主黨是否需要致歉，何俊仁說，不想作任何假設。



林子健11日在民主黨創黨主席李柱銘、何俊仁和現任黨籍立法會議員林卓廷陪同下召開記者會，聲稱10日下午在旺角遭2名講普通話的人脅持上車，並遭毆打、強灌不明氣體以致昏迷，更遭對方用釘書機在大腿上釘了許多次。



而他翌日凌晨發現自己躺在西貢一處海灘上。



他說，懷疑被大陸「強力部門」擄走。



但他沒有立即報警，卻是先回家洗澡，然後與民主黨商討此事。他事後說，是黨內叫他先舉行記者會。



林子健在會晤記者後才到醫院醫治腿傷並到警署報案。



過去幾天，泛民主派基本上支持林子健，立法會22 名泛民議員前天更連署致函保安局局長李家超，要求與保安局和警方討論林子健報稱「遇襲」一事。



他們並把矛頭指向北京當局，並藉此批評香港高速鐵路可能實行的「一地兩檢」措施。1060815