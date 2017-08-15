涉詐領助理費 北市議員童仲彥遭起訴中央社 (2017-08-15 10:40)
（中央社記者王揚宇台北15日電）台北市議員童仲彥、前議員秦儷舫，涉嫌利用親友詐領助理費案，台北地檢署偵辦後，今天依貪污治罪條例等罪，將2人起訴。
北檢新聞稿中談到，童仲彥詐領的公費助理補助費為新台幣12萬多元，秦儷舫則是詐領228萬多元。1060815
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