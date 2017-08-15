費德勒放棄辛辛納提 納達爾下週登球中廣新聞網 (2017-08-15 10:40)
王
費德勒因為背部受傷，放棄辛辛納提公開賽，他也將錯過下個禮拜重登球王寶座的機會。
辛辛納提是美網前的最後一個熱身的機會，今年，男單排名世界前六的選手，有五個退賽，費德勒曾七次在辛辛納提封王。他上個禮拜在羅傑斯盃拉傷背部，雖然撐到決賽，不過被比他年輕了16歲的茲韋列夫，直落二打敗。
在費德勒之前，目前世界排名第一的莫瑞、第四的瓦林卡、第五的喬科維奇以及第六的西里奇，相繼宣佈退賽，世界前六，只剩排名第二的蠻牛納達爾唱獨角。這些退賽的頂尖選手，除了西里奇之外，全部都超過30歲，費德勒退賽，確保納達爾下星期可以重登球王寶座，他睽違世界第一已經有三年一個多月。
辛辛納提是他的福地，他在2008年首次登上球王寶座，就是在辛辛納提公開賽，他總共在世界第一的寶座上停留了141週。
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