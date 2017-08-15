南臺科技大學與日本大阪工業大學 共同舉辦2017國際 PBL 機器人實作專題共學課程



(中央社訊息服務20170815 10:12:00)南臺科技大學與日本大阪工業大學日前舉辦為期一週的「2017國際 PBL 機器人實作專題共學課程」，此項國際共學課程從2017年起，以兩校每年輪辦之方式合作進行，今年由南臺科技大學舉辦以機器人為主題之活動，由兩校電機系師生共同參與，混合分成兩組進行國際機器人實作共學。學生需設計機器人進行接力競賽，以電池為接力棒，機器人互相傳接電池競速繞圈跑，分數高者優勝，是極需腦力激盪並共同合作的實作課程。



機器人是目前各國都致力推動的新興領域，日本在發展機器人應用上技術算是全世界數一數二的國家。台灣近幾年也積極與日本合作發展，像是鴻海公司與日本軟銀公司開發Pepper機器人，共同產銷到世界各地，獲得熱烈回響。南臺科技大學電機系這兩年與鴻海公司合作開發以腦波控制之協助進食機器人系統，總經費800萬元，獲科技部補助整合型計畫智慧全向運載機器人系統105年度補助高達445萬元，顯示南臺科技大學積極投入機器人應用領域之產學研究多年，已獲卓越之成效。本次活動便是由日本大阪工業大學電機電子系教授吉村勉及吉田惠一郎帶領該校八位學生，與南臺科技大學電機系王明賢主任及謝銘原副主任帶領十一位學生，混合分成兩組進行國際機器人實作共學，成果豐碩。



PBL是目前國內外各大學或研究機構非常重視的學習模式，旨在建立學生或學習者獨立思考及解決問題的能力。在學習過程中，學生必須透過團隊分工及合作，獨立且共同完成設定之目標。PBL過程旨在打破過去由課堂上教師單向傳授課程的上課方式，取代的是學生自己設定目標、計畫、建立分組及個別任務角色及分工，共同分析思考提出解決之道，以合作方式達成設定之目標。國際共學的過程，更需增加語言的溝通學習，學生透過在很短的時間內，與跨國學生建立領導、合作及溝通的國際交流統御能力。



南臺科技大學校長戴謙表示，在本次國際PBL活動裡，學生才是主角，在學習過程中，特別需要學生跨國跨校組成分工合作來進行學習。學生除了要從有限的材料、設備及零組件中，在時間限制下共同發想，共同努力，包含訂目標、擬訂畫、腦力激盪、有效運用資源，獨立思考及合作，以創意取代制式的學習，共同建立解決問題的能力外，也必須善用英語來進行溝通。南臺科技大學這幾年極力推動國際共學活動，一方面希望加強學生專業上的國際視野，另一方面也希望透過國際化來提升學生國際交流及溝通之語言能力。校長戴謙謙虛的說自己的英語講得不好，但會把握每個機會勇敢地把破英文講出來，以此鼓勵學生，不要害怕用英語溝通，講久了就會進步，在此國際共學的活動裡，就是很好用英語進行溝通學習的好時機。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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