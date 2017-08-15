台北愛樂合唱團與新加坡創樂者交響樂團音樂會震撼全場



(中央社訊息服務20170815 10:09:46)台北愛樂合唱團一行89人應新加坡創樂者交響樂團(Orchestra of the Music Makers)邀請，於8月12日晚間在新加坡濱海藝術中心舉行音樂會，共吸引逾1,600人前往聆聽，全場座無虛席，喝采聲不斷。



駐新加坡台北代表處代表梁國新特別感謝合唱團員到訪新加坡，擔任無國界音樂大使，進行文化交流，精彩演出帶來令人驚喜的音樂饗宴。梁代表另邀請新加坡藝文、商業、學術、僑界人士50餘人前往支持，均高度肯定該團演出。



台北愛樂合唱團成立於1972年，演唱技巧精湛，展現臺灣高度的藝術成就與深度，此次與新加坡創樂者交響樂團合作，以近200人的編制，演出英國作曲家(Edward William Elgar)大作，展現超高人氣，一票難求。



訊息來源：駐新加坡台北代表處



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