疑恍神 貨車國道撞6工程車釀1死2傷（2）中央社 (2017-08-15 10:50)
李姓男子15日駕駛貨車行經國道1號南下118公里造橋路段，疑精神不濟，連續衝撞6輛工程車，導致3人受傷送醫，其中31歲翁姓男子急救後，仍宣告不治。中央社記者管瑞平攝 106年8月15日
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