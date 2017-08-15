（中央社台北15日電）美國總統川普美東時間14日授權貿易代表審視中國大陸被控竊取智慧財產權的行為。中國大陸商務部發言人今天說，若美方不顧事實，中方絕不會坐視，將以「適當措施」堅決捍衛中方合法權益。



川普（Donald Trump）美東時間14日在未提「301條款」的情況下簽署行政備忘錄，指示美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）決定是否就中國大陸侵害美國智慧財產權和強制技術轉移發起貿易調查。



萊特海澤隨後發表聲明指出，美國貿易代表署（USTR）將進行全面調查，如有必要，將採取行動保護美國產業的未來。



中國大陸商務部上午在官網以「發言人」名義發表聲明說，中方對此表示「嚴重關切」。



聲明表示，「301」制度自面世以來，就具有濃厚單邊主義色彩，一直被其他國家反對。美方已向國際社會作過承諾，以符合世界貿易組織（WTO）規則的方式執行這項制度。「我們認為，美方應該嚴守承諾，不要成為多邊規則的破壞者。」



發言人說，美方應珍惜當前中美經貿關係良好的局面和合作態勢，美方的任何貿易保護主義做法，必將損害雙邊經貿關係及雙方企業利益。



這份聲明宣稱，中方一直「高度重視」智財權保護，持續完善立法，不斷加強智財權行政和司法保護力道，積極推展智財權國際合作和交流，「取得的進步和成效有目共睹，也得到了國內外各方的高度認可。」



發言人表示：「我們希望美貿易代表要尊重客觀事實，慎重行事。如果美方不顧事實、不尊重多邊貿易規則而採取損害雙方經貿關係的舉動，中方絕不會坐視，必將採取所有適當措施，堅決捍衛中方合法權益。」



新華社報導，川普簽署這份備忘錄不意味美國將立即啟動相關具體調查，也不意味一定會祭出針對中國大陸的制裁措施。美國資深官員12日曾表示，美方如決定發起「301調查」，將首先與中方磋商。1060815