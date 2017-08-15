（中央社台北15日電）中國大陸與印度邊境對峙持續之際，陸媒今天報導，中共解放軍近期已透過火車，將自製短程防空飛彈系統「紅旗17」運至西藏，劍指印度輕型武裝直升機「北極星」中隊。



新浪軍事報導，紅旗17是中國大陸改良俄羅斯「道爾M1」地對空飛彈的自製野戰機動防空系統。紅旗17將雷達、飛彈和導引系統集於同一裝甲車，號稱從行駛狀態轉為短停發射狀態只要5秒，連在海拔3000公尺以上的高原環境下也能正常運作。



報導表示，紅旗17主要由共軍機械化步兵和裝甲部隊配備；並採用垂直冷彈發射，可對付速度每秒700公尺的空中目標，攻擊距離為12公里。



此外，每輛車上裝載2個飛彈模塊，每個飛彈模塊由1個運輸發射箱和4枚9M331飛彈組成，號稱對巡弋飛彈的命中精度達到56%至99%，對戰鬥機的命中精度為45%至93%，對武裝直升機的命中精度為82%至98%。



「印度斯坦時報」6月10日曾引述印度陸軍消息人士表示，印度陸軍首次在中印邊境地區部署一支由10架「北極星」輕型武裝直升機組成的中隊。



這款武裝直升機配備20毫米航空機關炮，還可攜帶火箭彈、空對空和空對地飛彈，可用於近距離空中支援和高海拔行動。



報導表示，面對持續僵持不下的邊境對峙，共軍仍態度堅定要求印軍必須全面撤出洞朗地區，同時不斷釋出各式軍武進駐西藏的消息，針對性十分明顯。1060815