疑恍神 貨車國道撞6工程車釀1死2傷中央社 (2017-08-15 10:20)
（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）李姓男子今天駕駛貨車行經國道1號南下118公里造橋路段，疑似精神不濟，連續衝撞6輛工程車，導致3人受傷送醫，其中31歲翁姓男子急救後，仍宣告不治。
國道第二大隊交通組組長張弘杰指出，這起死亡車禍發生在清晨6時許，由李男駕駛的貨車，載送貨物從五股前往台中，途中行經國道1號南下造橋路段，疑似「恍神」撞上國道工程車，共有6部工程車遭波及，3人受傷送醫。
國道工程人員心有餘悸表示，當時大約有30多名同事正在進行高速公路道路修補工程，沒想到後方貨車從外側車道，先撞上交維車，再追撞標線車及壓路機等施工車輛，懷疑司機「開到睡著了」。
現場零件四散，3名受傷的施工人員中，31歲翁姓男子左大腿開放性骨折、全身多處撕裂傷，到院時呈現休克，昏迷指數快速下降，經急救後仍宣告不治；另外，32歲張姓男子頭、臉多處撕裂傷，40歲鍾姓男子，額頭撕裂傷、手腕及左腰腹部2度燙傷。
貨車司機事發後，一臉茫然蹲坐路肩不發一語，他向警方表示，因一時恍神肇事，沒有酒駕、毒駕；詳細事故原因，仍待員警進一步調查。1060815
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