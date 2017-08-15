▲蔡瑞雪（中）的姊姊（左）與媽媽的顏值超高。（圖／翻攝自IG，2017.08.15）

「北一女神」蔡瑞雪以「Snowbaby」的藝名到南韓參加《偶像學校》，即便語言、表演都差強人意，但依舊賣力演出，可惜最後仍遭淘汰。離開節目後的蔡瑞雪與家人到日本遊玩散心，還PO出跟姊姊、媽媽與爸爸一起拍大頭貼的照片，不少人狂讚一家都是神基因。

蔡瑞雪遭《偶像學校》淘汰後，節目組本有將被淘汰學員轉進「普通班」的計畫，未來仍有可能在韓國出道，但蔡瑞雪放棄此機會，決定回台發展。在這之前她先與家人到日本玩，還不時曬出美照，寫著：「好好休息了幾天，繼續加油！」似乎已從遭淘汰的心境恢復。

▲蔡瑞雪（中）的姊姊（左）與媽媽的顏值超高。（圖／翻攝自IG，2017.08.15）

昨（14）日蔡瑞雪還PO出同框爸媽、姊姊拍大頭貼的照片，一家人因特效有著超萌大眼，媽媽與姊姊的高顏值也被網友大力稱讚：「根本就是三姊妹！」、「全家基因都好好。」看來姊妹倆都遺傳了父母的好基因呢。